Dronken chauffeur belandt in de gracht Kristof Pieters

06 januari 2019

10u49 0

Zondagochtend belandde een 43-jarige man uit Stabroek omstreeks 3.30 uur met zijn voertuig in een gracht in de Heirstraat in Bazel. De man werd niet gewond maar legde wel een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat hij 1,38 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor 6 uren.