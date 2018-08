Droge zomer, maar bufferbekken staat vol OPVANGBEKKEN VOLGESTROOMD MET GRONDWATER KRISTOF PIETERS

24 augustus 2018

02u43 0 Kruibeke Ondanks de langdurige droogte staat een nieuw bufferbekken in de Kalverstraat momenteel bijna volledig gevuld met water. Dat is niet de bedoeling, aangezien het om een bufferbekken gaat dat regenwater moet opvangen en overstromingen vermijden. Mogelijk is er een ondergrondse bron aangeboord.

Het nieuwe bufferbekken is uitgegraven op een perceel landbouwgrond achter de woningen in de Kalverstraat in Rupelmonde. "Bij alle werken waar een gescheiden rioleringsstelsel is voorzien en we het vuil water scheiden van regenwater, proberen we ook een opvangbekken te realiseren", zegt burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke). "Door regenwater uit de riolering te halen, worden de gewone waterlopen immers extra belast. We hebben al eerder met succes zulke bufferbekkens aangelegd in de Doorn en in de Hofstraat."





Dit keer liep het echter niet zoals gepland. Nog tijdens de graafwerken stelde de aannemer een abnormaal hoge grondwaterstand vast. De werken moesten zelfs worden stilgelegd. Het bufferbekken staat ondanks de aanhoudende droogte van de voorbije weken vol water. "Heel bizar", vindt ook de burgemeester. "Mogelijk is er bij de graafwerken een ondergrondse waterbron aangeboord. Aquafin heeft de werken stopgezet, want een bufferbekken dat bij droogte al volledig vol staat, heeft natuurlijk weinig zin."





Extreme maatregelen

In geval van droogte zou Kruibeke in de Kalverstraat een aardige waterstock kunnen aanleggen. De voorbije weken moesten extreme maatregelen worden aangekondigd door de waterschaarste en daar spuit het water gewoon uit de grond. "Het zou geknipt zijn voor een waterbekken, maar dat was niet het opzet", benadrukt Stassen. "Het gaat hier om een vrij groot bufferbekken. Het is drie keer zo groot als zou moeten, maar we wilden ook extra opvangcapaciteit creëren om overtollig water op te vangen uit de Vliet. Die veroorzaakt nog geregeld wateroverlast aan het kruispunt van de Kalverstraat met de Ganzenmeerstraat en Rupelmondestraat. In overleg met de provincie was daarom afgesproken om bij de rioleringswerken in de Nieuwstraat een extra groot bufferbekken aan te leggen. We hebben dit nodig om wateroverlast te vermijden en aan een bufferbekken vol grondwater hebben we natuurlijk ook niets."





Dichtgooien en het opvangbekken op en andere plaats realiseren, is ook geen optie. "De gronden zijn aangekocht bij de betrokken landbouwers en het bekken is het best op deze locatie volgens alle studies. We stellen nu onze hoop in op de expertise van Aquafin. Ik ben ervan overtuigd dat er wel een of andere technische oplossing zal bestaan."





Werken liggen stil

De werken aan het bufferbekken liggen stil, maar dat heeft volgens Stassen geen invloed op de weg- en rioleringswerken in de Nieuwstraat zelf. Die zullen worden voortgezet zoals gepland.