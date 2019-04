Dringende herstelling van orgel Sint-Petruskerk Kristof Pieters

Het orgel van de Sint-Petruskerk in Bazel heeft een dringende herstelling ondergaan. De kostprijs hiervan bedraagt zo'n 21.000 euro.

De gemeenteraad van Kruibeke heeft beslist om een buitengewone toelage te geven aan de kerkfabriek voor deze herstellingswerken. Voor het budget is er geen verschil want de kerkfabriek besliste om de vervanging van de verwarmingsinstallatie uit te stellen. Daarvoor was in het meerjarenplan 50.000 euro uitgetrokken. Omdat de verwarmingsinstallatie nog steeds prima functioneert, werd beslist om de vernieuwing ervan niet te laten doorgaan, maar een gedeelte van dit bedrag te gebruiken voor de dringende herstelling van het orgel. Voor de werken werd een beroep gedaan op orgelmaker De Munck-Claessens uit Sint-Niklaas.