Drastische carrièreswitch: koppel ruilt haven in voor eigen ijssalon Kristof Pieters

07 april 2019

16u47 0 Kruibeke In de Langestraat in Kruibeke heeft dit weekend het nieuwe ijssalon Fijnzoet de deuren geopend. Voor uitbaters Marc Calluy (49) en Kim Van Dyck (39) is het een enorme carrièreswitch want tot voor kort werkten ze beiden fulltime in de haven. Gemotiveerd zijn ze alleszins. Marc ging zelfs op stage in Italië om de kneepjes van het vak te leren.

“Noem het een late roeping”, lacht Marc. Op een zucht van zijn vijftigste levensjaar ging hij terug naar de schoolbanken om een opleiding ijsmaker te gaan volgen. “Ik heb altijd graag in de potten geroerd”, vertelt hij. “Het maken van ijs is een echte ambacht. Ik ben ervan geschrokken hoe moeilijk het wel niet is. Er zijn echt tientallen manieren om ijs te produceren.”

Marc en Kim hebben vier kinderen en zochten al een tijdje een manier om wat meer evenwicht in hun gezinsleven te brengen. “Ik werkte voor een scheepsagentschap en stond alle dagen in de file naar Antwerpen”, legt Kim uit. “Sinds de komst van de Waterbus is er gelukkig een alternatief maar het blijft toch telkens een calvarietocht. Met het openbaar vervoer ben ik anderhalf uur onderweg.” Marc werkt voor het Havenbedrijf Antwerpen en ondervindt dezelfde problemen. Hij trok de deur wel niet volledig dicht en zal voorlopig deeltijds nog aan de slag blijven.

Het mekka van het ijs

“Het is in ieder geval een wel erg grote carrièreswitch”, lacht hij. “Dat het een ijssalon is geworden, is eigenlijk vrij toevallig. We wonen in Kruibeke en keken eens rond in de buurt om te zien waar er eigenlijk nog nood aan was. En een ijssalon bestond nog niet. Ik ben dan naar de PIVA getrokken om een opleiding te gaan volgen. Al vanaf de eerste lessen voelde ik meteen dat het maken van ijs me helemaal lag. Intussen ben ik zelfs op stage gegaan naar Italië, toch wel het mekka van het ijs.”

Marc wil zich blijven bekwamen als ijsmaker en kiest ook resoluut voor kwaliteitsproducten. “Voor het vanille-ijs werk ik bijvoorbeeld alleen met echte vanillestokjes. We proberen wel zo creatief mogelijk te zijn en wisselen regelmatig de smaken. Dat gaat van cheesecake tot gezouten karamel.”

Bakfiets

Het koppel liet een pand verbouwen in de Langestraat waar ook de productie gebeurt van het ambachtelijke ijs. “We hebben voor een open keuken gekozen zodat mensen het productieproces kunnen volgen. Zitplaatsen zijn er niet. Voorlopig kunnen mensen enkel ijsjes afhalen. We hebben wel een bakfiets aangeschaft waarmee we naar evenementen willen trekken. Die bakfiets gaan we ook inzetten om post te vatten aan het ponton van het veer en de waterbus op het einde van de Scheldelei. We mikken immers ook op de vele dagjestoeristen die de Polders van Kruibeke bezoeken.”

FijnZoet is geopend van woensdag tot zondag van 13 tot 21 uur. In de zomervakantie wil men de openingsuren wel nog verder uitbreiden. Meer info: www.fijnzoet.be