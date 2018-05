Dimitri Van Laere trekt lijst N-VA 08 mei 2018

02u38 0

Huidig fractieleider Dimitri Van Laere is aangeduid om de lijst te trekken bij N-VA Kruibeke. Hij volgt hiermee Antoine Denert op die na de vorige verkiezingen in onmin raakte met de partij. N-VA gaat dit keer voluit voor de burgemeesterssjerp. Bij de vorige verkiezingen behaalde de partij het grootst aantal stemmen, maar werd ze toch naar de oppositiebanken verwezen doordat CD&V in zee ging met SamenVoorKruibeke. "Na zes jaar oppositie voeren, weten we waar de knelpunten liggen bij het besturen van de gemeente", zegt Van Laere. Hij houdt de vinger aan de pols van het sociale weefsel doordat hij actief is in diverse verenigingen. N-VA maakte niet alleen zijn lijsttrekker bekend, maar ook de speerpunten van de campagne. "En dat is in de eerste plaats een halt toeroepen aan prestigeprojecten en dure nutteloze studies", zegt Van Laere, verwijzend naar de plannen voor een nieuw gemeentehuis. Als multifunctioneel cultureel centrum overweegt N-VA andere locaties, waaronder 'De Dulpop', site 'Duc d'0', site 'CNR' en 'De Brouwerij'. "Waar mogelijk willen we ook belastingverlagingen doorvoeren en de uitverkoop van ons patrimonium een halt toeroepen."





Voorlopig is Van Laere de enige naam die bekend wordt gemaakt. De partij heeft dan ook een woelige periode achter de rug. Als de rust wat is teruggekeerd, zal N-VA binnenkort de rest van de kandidaten voorstellen. (PKM)