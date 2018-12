Dimitri Van Laere legt eed af als nieuwe burgemeester van Kruibeke Kristof Pieters

21 december 2018

19u12 1 Kruibeke In Gent heeft Dimitri Van Laere (N-VA) vrijdagavond de eed afgelegd als nieuwe burgemeester van Kruibeke. Hij kreeg zijn coalitie pas de voorbije week op de been en zal de komende zes jaar met een wel erg nipte meerderheid van slechts één zetel besturen.

Nergens in onze regio verliepen de coalitiegesprekken zo geanimeerd als in Kruibeke. N-VA slaagde erin om met drie overlopers van de groep DENERT en CD&V, dat zware klappen incasseerde, een krappe meerderheid te vormen waardoor de partij SamenVoorKruibeke van afscheidnemend burgemeester Jos Stassen aan de kant werd gezet. Dimitri Van Laere (45) kreeg bij de recente verkiezingen 986 voorkeurstemmen achter zijn naam en moest zowel Jos Stassen (SVK) (2.201 stemmen) als oud-burgemeester Antoine Denert (1.856 stemmen) voor laten gaan. Hij weerlegt echter de kritiek dat hij hiermee geen aanspraak zou kunnen maken op de burgemeesterssjerp. “We hebben het politieke spel gespeeld en zijn erin geslaagd om een meerderheid op de been te brengen en dat is uiteindelijk wat telt. Ik besef dat het een moeilijke start zal worden maar er is nu een bladzijde omgeslagen en ik reik de hand naar alle partijen om mee te werken.”