Dieven slaan ruit van elektrozaak in 09 maart 2018

Dieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag rond 1.20 uur met bruut geweld ingebroken in een elektrozaak in de Kasteleinsstraat in Kruibeke. Hierdoor werd meteen een inbraakalarm geactiveerd en kwam er een melding binnen bij een beveiligingsfirma. De politie stuurde meteen een patrouille ter plaatse. Bij aankomst werd er vastgesteld dat er een groot raam werd uitgeslagen. Binnen in de zaak was er een grote wanorde. Er werden laptops, gsm's, tablets en computers gestolen. Het labo kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. (PKM)