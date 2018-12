Dieven opgeschrikt door inbraakalarm Kristof Pieters

26 december 2018

In de Vossenstraat in Kruibeke lag een bewoner dinsdag in zijn zetel, toen het inbraakalarm van zijn woning plots afging. De man ging kijken naar zijn voordeur en zag dat deze werd opengebroken. De daders heeft hij niet gezien. Er werd niets gestolen.