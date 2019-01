Dief rijdt ongezien weg met gator tijdens BK Cyclocross “Vermoedelijk is dader uit de buurt” Kristof Pieters

22 januari 2019

16u45 0 Kruibeke De politie van de zone Kruibeke-Temse heeft een opsporingsbericht verspreid voor een geel-groene gator. De kleine 4X4 werd tijdens het BK cyclocross in Bazel gestolen. “En aangezien er op dat moment geen enkele oplegger in het buurt van ons parcours kon komen, moet de dader vermoedelijk in de buurt wonen”, zegt Bram De Brauwer, woordvoerder van het organiserende Polderscrosscomité.

De diefstal is wel erg opmerkelijk want tijdens het BK veldrijden op 12 en 13 januari waren er zo’n 20.000 bezoekers die in Bazel rondliepen. Toch slaagde de dief erin om onopgemerkt aan de haal te gaan met één van deze populaire 4X4-karretjes. “We gebruiken tijdens het BK verschillende van deze zogenaamde ‘gators’ omdat ze zo wendbaar zijn en vlot door de modder kunnen rijden”, zegt Bram De Brauwer van het Polderscrosscomité. “Ook verschillende leveranciers maken er dankbaar gebruik van. Daarom is er niet onmiddellijk groot alarm geslagen toen er één ontbrak na afloop. Het ging om een voertuig van onze cateraar Frans Bevers / Beverly Foods. Die had een aantal van deze gators ter beschikking gesteld voor de bevoorrading van alle tenten. Ook bij Vrt gebruiken ze dezelfde voertuigen. We dachten dat er misschien iemand per abuis een foute gator had opgeladen na afloop en hebben daarom meteen alle toeleveranciers gecontacteerd. Iedereen heeft echter al snel geantwoord dat er geen verkeerde exemplaren waren meegenomen.”

Alle gators en ander duur materiaal wordt voor, tijdens en na het BK achter slot en grendel bewaard. “Er is hiervoor een met hekwerk afgeschermde zone voorzien”, vervolgt De Brauwer. “Daar is ook altijd nachtbewaking. Er is echter op geen enkel moment een hek geforceerd en daaruit leiden we af dat de dader gewoon tijdens de cyclocross zelf in zo’n gator is gestapt en ermee weggereden is.”

De populaire gators van tractorfabrikant John Deere hebben één groot nadeel en dat is dat ze kunnen bediend worden met uniforme sleutels. “Zelfs met een schroevendraaier krijg je zo’n karretje meteen aan de praat”, weet ook Bram De Brauwer. “Volgens ons kan de dader niet ver uit de buurt wonen. Met zo’n gator rij je immers geen vijftig kilometer ver. Bovendien kon je tijdens het BK niet met een oplegger parkeren in de buurt van het parcours. We hebben uiteraard zelf de hele omgeving al uitgekamd maar een joyride is het blijkbaar niet geweest want dan was de wagen al opgedoken. In tuinen kunnen we natuurlijk niet kijken. Daarom dat we een oproep hebben gedaan naar getuigen. Het is en blijft immers toch een opvallend karretje als je dat voorbij ziet rijden. Op straat moet de dief niet komen want achteraan op de laadbak staat het webadres van cateraar Frans Bevers.”

Het was niet de enige tegenslag voor de organisatoren. Maandag werd ook schade vastgesteld aan de publiekstent. “Zeker drie zeilen werden met een mes kapot gesneden”, bevestigt De Brauwer. “De dagen voor en na het BK hadden we bewaking maar we zijn nu al anderhalve week verder en er lag uiteraard niks waardevol meer in die tent. We kunnen dit alleen maar betreuren natuurlijk. Zo’n herstellingen kosten altijd geld en de gator alleen al kost makkelijk 12.000 tot 15.000 euro.”

Wie meer informatie heeft over de gestolen gator, kan contact opnemen met het wijkkantoor Kruibeke op 03 744 09 00.