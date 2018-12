Dief houdt bewoonster aan het lijntje terwijl kompaan juwelen steelt JVS

07 december 2018

18u04 0 Kruibeke Bij een diefstal in een woning zijn inbrekers er met juwelen vandoor gegaan.

De diefstal gebeurde donderdagnamiddag in een woning in de Nieuwstraat, terwijl de bewoonster thuis was. Er waren twee daders betrokken bij de diefstal. Terwijl de ene dief de bewoonster aan het lijntje hield, doorzocht de andere het huis. Ze gingen ervandoor met enkele juwelen.