Die Verdammte Spielerei te gast bij harmonie 18 april 2018

De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Kruibeke bestaat 160 jaar speelt nu zaterdag 21 april een jubileumconcert in de kerk. Als muzikale gasten verwelkomen zij tevens Die Verdammte Spielerei. Dit prettig gestoord ensemble van topmusici werkt gegarandeerd op de lachspieren. Het is een Gents collectief van vier saxofoonspelers en een drummer, in de juiste pas geleid door een prettig gestoorde presentator. Vergis je niet, achter de façade van de marcellekes schuilen afgestudeerde conservatoriumstudenten, aan de slag bij gerespecteerde instellingen. Ze zijn vooral bekend van de Gentse Feesten. Momenteel toeren ze door Vlaanderen met hun tweede zaalshow 'Nachtvorst'. Tickets en info: www.ceciliakruibeke.be (PKM)