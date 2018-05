Diamond toont fotowerk 01 juni 2018

Digi- en fotoclub Diamond uit Rupelmonde organiseert dit weekend haar jaarlijks fotosalon. Morgen van 14 tot 19 uur en op zondag 5 juni van 10 tot 19 uur wordt werk van de leden getoond in de Clara Hamendtzaal in de Hellingstraat in Rupelmonde. De toegang is gratis. Info: www.digifotodiamond.be (PKM)