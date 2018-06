Derde vijfgeslacht voor Maria 22 juni 2018

02u44 0

Maria Van Mullem (91) uit Bazel is voor de derde keer stammoeder geworden van een vrouwelijk vijfgeslacht. De kersverse achter- achterkleindochters zijn de tweeling Catelynn en Hailey. Drie jaar geleden zorgde April voor het eerste vijfgeslacht in de familie. De trotse moeder is Daphne Geerinckx (24) uit Hulst. Franca Cap (46) uit Kruibeke en Annita Verbruggen (65) uit Kruibeke maken het vijfgeslacht compleet.





(PKM)