Derde fase van werken Kromstraat 16 mei 2018

02u39 0

In de Kromstraat is de aannemer aan de derde fase van de werken begonnen. Hierdoor zal het deel van de weg tussen de toegangsweg van sportzone Kerkeputten en de Boerenstraat volledig afgesloten zijn voor doorgaand verkeer. Het einde van de werken is voorzien in september. Vanaf dinsdag 22 mei worden ook het voetpad en de rijweg vernieuwd in de Holsthumstraat in Kruibeke. Tijdens de werken blijft de straat afgesloten voor verkeer. Het einde van de werken is midden juli voorzien. (PKM)