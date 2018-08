Denert treedt naar buiten met 'knuffelba(a)r' 01 augustus 2018

Antoine Denert (72) kondigde vorige maand officieel aan dat hij bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen opnieuw een gooi doet naar de burgemeesterssjerp. Op de jaarmarkt van Bazel is hij voor het eerst naar buiten getreden met een deel van zijn ploeg. Zoals typisch voor de voormalige burgervader, gebeurde dit op zijn geheel eigen stijl: met een 'knuffelba(a)r'. De inwoners konden er terecht voor een knuffel en tegelijk kregen ze ook al wat informatie over het verkiezingsprogramma. De knuffelburgemeester gaat hiervoor terug naar zijn roots. "Mijn topprioriteit is namelijk het terugbrengen van de 'lieve-mensen-politiek'", laat hij weten. "Dat is de basis waarrond alles in de politiek maar ook daarbuiten moet draaien." (PKM)