Defect aan verwarmingsketel veroorzaakt rookontwikkeling op zolder van woning Kristof Pieters

03 januari 2019

16u04 0 Kruibeke In de Kattestraat in Kruibeke ontstond donderdagvoormiddag rookontwikkeling op de zolder van een rijwoning.

De opgeroepen brandweer was zeer snel ter plaatse en had de situatie snel onder controle. De schade bleef beperkt tot wat houten afslagwerk rondom de afvoerbuis van de verwarmingsinstallatie op de zolder. Mogelijk als gevolg van een technisch defect was de afvoerbuis van de verwarming oververhit geraakt, waardoor het hout er omheen was beginnen smeulen. Volgens de brandweer had het slechter kunnen aflopen als de bewoonster - die ongedeerd bleef - de rook niet sneller had opgemerkt. Nadat de woning verlucht werd, kon de brandweer terugkeren naar de kazerne. Door de interventie was de Kattestraat ruim een half uur in beide richtingen afgesloten voor alle verkeer.