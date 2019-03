Defect aan motor bestelwagen zorgt voor rookontwikkeling Kristof Pieters

28 maart 2019

10u42 0

De brandweerposten van Sint-Niklaas en Kruibeke moesten donderdagochtend omstreeks 7.20 uur uitrukken voor een voertuigbrand op de E17 in de richting van Antwerpen. Tussen de oprit Haasdonk en het parkeerterrein in Kruibeke merkte de bestuurder van een bestelwagen plots een brandgeur en rookontwikkeling op aan zijn voertuig. De man kon zijn camionette veilig op de pechstrook zetten en de hulpdiensten verwittigen. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en stelde vast dat een technisch defect aan het motorgedeelte van de bestelwagen aan de oorzaak lag van de rookontwikkeling. De schade aan het voertuig bleef beperkt en de chauffeur bleef ongedeerd. Het incident was snel afgehandeld.