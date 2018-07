Deelnemers Avondrun Hoogstraatkermis krijgen verkoeling 30 juli 2018

De Hoogstraatkermis, één van de oudste wijkkermissen uit de regio, trok afgelopen weekend dankzij het mooie zomerweer een massa volk. De festiviteiten waren enigszins afgeslankt, maar de succesingrediënten bleven wel behouden. Zo was er opnieuw een paardenjaarmarkt en de Avondrun was aan zijn vierde editie toe. De loopwedstrijd trok niet minder dan 110 deelnemers. Er was even twijfel om het parcours in te korten vanwege de hitte, maar uiteindelijk werd gekozen voor een benevelinginstallatie en massa's water. Bij de jeugd ging de overwinning naar Farah Swinnen. Bij de 6,2 kilometer kwamen Pieter De Rop en Stefanie D'Haem als eersten over de streep. De 9,6 kilometer tot slot werd gewonnen door Kevin Kennis. Ook de straatbarbecue kende een succesvolle start. Er schoven in totaal 120 mensen de voeten onder tafel. (PKM)