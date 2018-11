Crowdfunding voor aangepaste prothese “Droom om opnieuw te kunnen fietsen en motorrijden” Kristof Pieters

23 november 2018

16u16 2 Kruibeke Guy Maes (36) is met een crowdfunding gestart voor de aankoop van een prothese waarmee hij opnieuw met de motor zal kunnen rijden of fietsen. Zijn arm raakte verlamd bij een zwaar ongeval in 2004 en dit jaar nam hij de moeilijke maar moedige beslissing om de arm te laten amputeren. “Ik wil verder met mijn leven en met een prothese kan ik tenminste de draad oppikken van enkele oude hobby’s. Jammer genoeg ontbreekt het geld en dit alleen bekostigen lukt niet.”

Amper 22 jaar was Guy Maes toen hij in 2004 met de motor onderuit schoof in een bocht aan kleikorrelfabriek Argex in Kruibeke. “Ik had pech en kwam bijzonder slecht neer op mijn arm”, vertelt hij. “Zes weken lang lag ik in het UZ en hebben ze alles geprobeerd om mijn arm te redden. Door de klap waren alle hoofdzenuwbanen losgerukt. De artsen hebben tijdens een lange operatie een zenuw genomen van de borstspier en die aan de biceps gekoppeld. Op die manier zou ik op zijn minst wel nog enigszins mijn schouder kunnen bewegen en mijn biceps opspannen. De rest van mijn arm was echter onherroepelijk verlamd. Het was het begin van een lange lijdensweg. Dertien jaar lang heb ik hevige fantoompijnen gehad in de verlamde arm. Ik begon me steeds meer geblokkeerd te voelen. De arm was een stuk dood vlees geworden aan mijn lichaam dat alleen maar in de weg hing. De beslissing tot amputatie was echter een grote stap. Ik ben er uiteindelijk toch vijf jaar mee bezig geweest voor ik psychologisch klaar was om die knoop door te hakken. Telkens opnieuw woog ik alle voor- en nadelen af.”

In februari was het eindelijk zover en gingen de dokters over tot amputatie van zijn arm. “De chronische pijnen zijn jammer genoeg gebleven en dat was wel een domper maar ik heb nog geen spijt gehad van mijn beslissing”, vervolgt Guy. “Ik ben nu volop in revalidatie en krijg binnenkort een elektrische armprothese. Met die ene zenuw in mijn biceps zal ik een signaal kunnen sturen. De mogelijkheden zijn beperkt maar ik zal tenminste wel opnieuw enkele eenvoudige handelingen kunnen stellen zoals iets vastgrijpen of tegenhouden. Voor mij maakt dat al een wereld van verschil en het is uiteraard dé reden waarom ik besloten heb om de arm te laten amputeren.”

De myo-elektrische armprothese wordt terugbetaald door het ziekenfonds maar omdat er bij het ongeval van Guy geen andere partijen betrokken waren, kan hij enkel terugvallen op zijn eigen verzekering en die dekt enkel het hoogstnoodzakelijke. “Ik ben geïnspireerd geraakt door een video van een motorcrosser met een Nederlandse prothese. Het is ook mijn grote droom om na al die jaren weer met een motorfiets of mountainbike te kunnen rijden op een verantwoorde manier. Nu durf ik geen fiets opstappen. Ik wil ook graag mijn oude hobby heropnemen en dat is sleutelen aan auto’s en motoren. Er bestaan zulke protheses en koppelstukken maar die kosten enorm veel geld. Alleen voor het onderstuk betaal je al snel 8.000 euro en ik zit nog niet eens aan de helft met mijn spaargeld. Na mijn ongeval heb ik nog enkele jaren gewerkt aan de haven. De belasting voor mijn lichaam was echter te groot. Ik ben daarna op invaliditeit geplaatst en val nu terug op een kleine uitkering. De pijn zal wellicht altijd blijven maar als ik opnieuw wat plezier vind in het leven, zal dit al een wereld van verschil maken.”

Wie Guy Maes wil steunen kan dit via https://www.facebook.com/donate/338280953391570/

