CO2-uitstoot met 11% gedaald 02 maart 2018

03u02 0

De gemeente Kruibeke zit goed op schema om op termijn klimaatneutraal te worden. Vier jaar na de ondertekening van het burgemeestersconvenant klimaatland is de CO2-uitstoot met 11% gedaald. Er is nog wel een hele weg te gaan, want tegen 2020 moet dit een daling zijn van 40% en tegen 2030 wil Kruibeke klimaatneutraal zijn. "We kunnen die doelstellingen zeker halen", zegt schepen Kris Smet. "Er staan binnenkort nog een aantal investeringen op het programma." De gemeente geeft alvast het goede voorbeeld, want de nieuwe vrachtwagen die werd aangekocht zal op CNG rijden. Het gaat om een investering van 213.904 euro.





(PKM)