Club in Tanzania krijgt outfit dankzij Copa Crubeca Kristof Pieters

29 november 2018

18u57 1 Kruibeke Een voetbalploeg in Tanzania heeft een nieuwe outfit gekregen dankzij de Kruibeekse supporters van de Rode Duivels. Die zakten immers massaal af naar Copa Crubeca, dat de wedstrijden van ons nationale elftal tijdens het voorbije WK op groot scherm uitzond.

Het evenement bracht een aardige som in het laatje dat verdeeld werd onder de organiserende verenigingen. Die beslisten om met 1.500 euro van de opbrengst ook twee goede doelen te steunen. Een deel gaat naar Fonds9150 dat zich inzet voor minder bedeelde gezinnen in de eigen gemeente. Met het steuntje in de rug wil de vzw kinderen aan het sporten krijgen door bij te dragen aan het lidgeld.

Met de rest van het budget werd dus een ploeg in Tanzania gesteund. Kilmani City FC kreeg via Copa Crubeca een volledig nieuwe voetbaloutfit. De organisatie kwam met dit initiatief in contact via het nagelnieuwe voetbalblad Catenaccio Magazine, waarvan de eerste editie midden december van de persen rolt. Bij de oprichting van het blad zijn ook enkele Kruibekenaren betrokken. Twee reporters trokken naar Tanzania voor een reportage en kwamen in contact met het sociaal voetbalproject. Dankzij de steun van Copa Crubeca staan ze alvast in een fraaie outfit op de grasmat.