Circus Barones brengt nieuwe show ‘suprise’; win gratis duoticket Kristof Pieters

27 maart 2019

18u07 0 Kruibeke Het rondreizende Circus Barones komt met de nieuwe show ‘Surprise’ naar Kruibeke. Dinsdag 2 april om 18 uur en woensdag 3 april om 15 uur strijkt het circus neer aan het Onze-Lieve-Vrouwplein.

Na de succesvolle tournee van vorig jaar die de naam ‘reis rond de wereld’ droeg, liet het circus zich dit jaar inspireren door de sprookjes van Disney. De inmiddels beroemd geworden clown Patatje zal het publiek meevoeren met zijn vliegend tapijt naar het sprookjesland van duizend en één nacht. Zoals de naam van het programma doet vermoeden, wil men de toeschouwer dit jaar vooral verrassen en verbazen. Er is alvast een act die uniek is in Europa en voor de eerste maal in België te zien. Vier jonge Hongaarse dames zullen hoog in de nok van het circus acrobatische kunsten uitvoeren op een draaiende carrousel. Verder zijn er ook een nieuwe piste en lichttechnieken.

Win een gratis duoticket

Het Laatste Nieuws mag vijftien duotickets weggeven voor de voorstelling op dinsdag 2 april om 18 uur. Eén duoticket heeft een waarde van 50 euro. Deelnemen kan door naam en adres en de vermelding actie HLN te mailen naar circusbarones.secretariaat2@gmail.com. De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht en moeten zich persoonlijk aanmelden op vertoon van identiteitskaart en de mail.