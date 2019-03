Chiro en Scouts mogen bouwen maar slechts beperkt verhuren Kristof Pieters

26 maart 2019

18u35 0 Kruibeke Chiro De Spiraal en Scouts Sint-Jan Berchmans krijgen groen licht om een nieuwbouw neer te poten in de Broekstraat. Het beroep dat een buurtbewoner tegen de omgevingsvergunning had ingediend is niet weerhouden maar er is wel een belangrijke voorwaarde opgelegd. Het lokaal mag slechts verhuurd worden voor 25 overnachtingen per jaar en dat is een dikke streep door de rekening.

Van een echte overwinning voor de jeugdbewegingen is dus geen sprake. Chiro en Scouts hadden immers gerekend op heel wat inkomsten van verhuur van de lokalen voor bivakken. Bij het ontwerp was daarbij rekening gehouden. De ligging vlakbij de Polders van Kruibeke is immers erg interessant voor jeugdbewegingen van buiten de gemeente. “De beperking van 25 overnachtingen is natuurlijk erg jammer maar we zijn niet van plan om zelf verder te procederen”, zegt Nele De Sloover, voorzitter van de vzw Jeugdlokalen. “Het belangrijkste is dat we nu een vergunning hebben om te beginnen bouwen. We willen de periode dat we moeten doorbrengen in containers namelijk zo kort mogelijk houden.” Volgende week zit de vzw samen met het gemeentebestuur om de situatie te bespreken. “De gemeente is namelijk bouwheer en wij gaan de lokalen huren maar er is nog niet gesproken over bedragen”, vervolgt Nele De Sloover. “We moeten dus nog zien hoe groot het gat is dat we financieel moeten dichtrijden. Er zijn echter nog wel een aantal alternatieven. We kunnen het lokaal namelijk wel nog verhuren voor activiteiten van andere verenigingen zoals KWB of Femma of zelfs voor een babyborrel. Met de buren gaan we sowieso nog samenzitten want we gaan op voorhand wel een duidelijk huishoudelijk reglement opstellen.”

De gemeenteraad heeft maandagavond alvast de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de bouw van een tijdelijk containerdorp in de wijk Schaudries. Chiro De Spiraal en Scouts Sint-Jan Berchmans hebben nu nog hun lokaal in de Priester Saveynstraat op de site van het Gildenhuis. De gebouwen zijn door de vzw Parochiale Werken intussen verkocht aan een private projectontwikkelaar. De afspraak is dat de jeugdverenigingen eind juni hun lokaal moeten verlaten. “We hebben nu 140.000 euro uitgetrokken om beide jeugdverenigingen tijdelijk onderdak te geven in containers die in de wijk Schaudries worden geplaatst”, zegt schepen van jeugd Kris Smet (CD&V). “Met de huisvestingsmaatschappij is een overeenkomst gemaakt om een braakliggend terrein hiervoor te gebruiken. Tegen 1 juli moeten alle containers geplaatst zijn. Ze zullen er minstens een jaar lang blijven staan.”

De gemeenteraad keurde ook de invoering goed van een zone 30 in de wijk Schaudries. “Dit is niet alleen voor de veiligheid van de twee jeugdbewegingen maar was sowieso al voorzien in het huidig mobiliteitsplan”, vult schepen van mobiliteit Dirk De Ketelaere (CD&V) aan. “De huidige maximumsnelheid bedraagt nu nog 50 km/uur en dat is niet in overeenstemming met het karakter van deze woonwijk.”