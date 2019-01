Cheque van 500 euro voor PDK Plus Kristof Pieters

31 januari 2019

N-VA Kruibeke heeft een cheque van 500 euro overhandigd aan de vzw PDK Plus, een vereniging die activiteiten organiseert voor mensen met een mentale handicap. “Tijdens de Kerstmarkt in Bazel hadden we onder meer een Kerst-foto-booth op poten gezet en dit in het kader van ‘Music for Life’”, zegt Roos Nielandt van N-VA Kruibeke. De organisatoren mochten nu een cheque overhandigen met de opbrengst van die actie. De cheque werd namens PDK Plus in ontvangst genomen door Anke Lyssens.