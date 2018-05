Cheque van 1.000 euro voor Project Dynamisch Kruibeke 03 mei 2018

02u49 0

Bouwbedrijf Durabrik heeft een cheque van 1.000 euro overhandigd aan Project Dynamisch Kruibeke. De schenking kadert in de actie 'Een hart voor mensen' waarbij de bouwfirma 50 keer 1.000 euro schenkt aan een lokaal goed doel van de gemeente waar ze bouwen. Voor het project in Kruibeke, waar Durabrik 18 moderne woningen bouwt, hebben ze gekozen voor PDK - Project Dynamisch Kruibeke. De vereniging is ontstaan in 2014 en organiseert evenementen voor mensen met een beperking.





(PKM)