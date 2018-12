Chauffeur slipt en botst tegen voorligger Kristof Pieters

22 december 2018

Op de afrit Haasdonk/Bazel van de E17 richting Antwerpen verloor de bestuurder van een BWM zaterdag de controle over zijn voertuig. De wagen slipte en botste daarbij achteraan op een Opel, bestuurd door een vrouw die stond te wachten om de Heirstraat in te rijden. De vrouw liep verwondingen op en werd voor verzorging naar het AZ-Nikolaas overgebracht. De bestuurder van de BMW bleef ongedeerd. Beide voertuigen werden getakeld. Verkeershinder was er niet.