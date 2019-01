Chauffeur onder invloed lapt regels aan zijn laars Kristof Pieters

01 januari 2019

Een patrouille merkte in de nacht van maandag op dinsdag een voertuig op in de Rupelmondestraat in Bazel waarvan de bestuurder het niet zo nauw nam met de verkeersregels. Het voertuig werd onderschept en de bestuurder, een 47-jarige man uit Kruibeke, legde een positieve ademtest af. Uit de ademanalyse bleek dat de man 0,92 promille alcohol in zijn bloed had. Zijn rijbewijs werd ingehouden voor 6 uren.