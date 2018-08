Ceder 10 duikt met 'Vier in Bed' 02 augustus 2018

02u37 0 Kruibeke Deze maand zal B&B Ceder 10 het opnemen tegen drie andere B&B's in het populaire VTM-programma 'Met vier in bed'.

Ceder 10 wordt gerund door Frederick Schaffrath en Katrijn Camerlinck. Ze openden de zaak in 2015 naast hun restaurant De Ceder. De B&B telt vijf luxueuze kamers. "Net zoals in het restaurant doen we hier alles zelf", vertelt het koppel. "Bezoekers krijgen een ontbijt met producten van eigen bodem én van eigen makelij zoals zelfgemaakt brood en dagverse zuivelproducten van een hoeve in de buurt. Dat is dan de perfecte start voor een verkenning van de ontelbare fiets- en wandelpaden in de Polders van Kruibeke."





Frederick zal wel niet te zien zijn tijdens alle opnames want hij moet als chef-kok ook het restaurant runnen. Katrijn neemt daarom deel aan het programma met haar medewerkster en beste vriendin Sofie De Paep. "We kennen de uitslag ook nog niet maar zijn wel erg nieuwsgierig naar wat de andere kandidaten te vertellen hebben over onze B&B." (PKM)