CD&V met veel nieuwe gezichten naar kiezer 27 juni 2018

Kruibeke CD&V Kruibeke heeft haar ploeg voor de gemeenteraadsverkiezingen voorgesteld, en er zijn een pak nieuwe gezichten bij.

Lijsttrekker Filip Vercauteren was al bekend. De tweede plaats is voor Isolde Coens (49), dochter van wijlen minister van Onderwijs Daniël Coens. "Ik zet nu pas de stap omdat ik vroeger de combinatie tussen politiek en mijn gezin niet zag zitten", legt ze uit. Meer dan de helft van de lijst zullen nieuwkomers zijn. Dorien Ledent, Amber Borghraef, Kris Smet, Hubert De Gendt, Monique Verheyden, Guy Fosté, Wendy Buytaert, Geert Magerman en Koen Maris engageren zich voor de eerste keer als kandidaat. Geert Magerman is de drijvende kracht achter Kruibeke Centraal en tal van evenementen. Fosté is een bekend doedelzakspeler. Koen Maris, die de lijst samen met OCMW-voorzitter Pia De Monie zal duwen, behaalde meermaals het podium bij internationale duatlonwedstrijden en werd in 2007 Powerman-wereldkampioen. Uittredend schepenen Dirk De Ketelaere en Erik Blommaert zijn er opnieuw bij. Schepen van Onderwijs Geert De Corte zal zich niet meer verkiesbaar stellen. De andere raadsleden en bestuursleden Annick Huyghe, Guido Paelinck, Dries Canfyn, Thomas Laureys, Els De Bock, Johan Arnout, Marc De Mayer en Ingrid Anné zijn wel weer van de partij. De lijst moet nog vervolledigd worden met drie vrouwelijke kandidaten. De lokale CD&V zit nu al twaalf jaar in het bestuur, maar dit keer is de partij vastbesloten om ook de burgemeesterssjerp van Kruibeke binnen te halen. (PKM)