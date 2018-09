CD&V is rond met lijst Kristof Pieters

05 september 2018

11u28 1

CD&V Kruibeke is rond met haar lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zoals al bekend zal Filip Vercauteren de lijst trekken en OCMW-voorzitter Pia De Monie is lijstduwer. De uittredende schepenen Dirk De Ketelaere en Erik Blommaert staan op 3 en 4 en ook de gemeenteraadsleden Annick Huyghe (5), Guido Paelinck (6), Johan Arnout(14) en OCMW-raadsleden Dries Canfyn (7), Dorien Ledent (8), Thomas Laureys(9) en Maria Van Ruyssevelt (19) zijn terug van de partij. “Met deze mensen kunnen we met de nodige ervaring en expertise verder werken aan het beleid dat we deze legislatuur hebben uitgezet”, zegt Vercauteren. Er is ook plaats voor vernieuwing. In totaal zijn er 10 nieuwe gezichten die hun eerste stap in de lokale politiek gaan zetten. De nieuwe kandidaten zijn : Isolde Coens (2), Dorien Ledent (8), Kris Smet (10), Amber Borghgraef (12), Monique Meersmans (15), Hubert De Gendt (16), Guy Fosté (20), Wendy Buytaert (22) Geert Magerman (23) en Koen Maris (24). Daarnaast zijn nog 4 bestuursleden die de lijst vervolledigen. Marc De Mayer (14)( bestuurder van GHMB), Ingrid Anné (17)(buurt ambassadeur Cauterhoek), Monique Van Der Veken-Verheyden (18) (voormalig schepen van Temse) en Greta Van Osselaer (21) (voormalig gemeenteraadslid). “Onze ambitie ligt hoog. Wij willen graag de leiding nemen als we van de kiezer hiervoor het vertrouwen krijgen”, zegt Vercauteren nog.