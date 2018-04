Burger King opent eerste snelwegvestiging RESTAURANT OP PARKING BIEDT PLAATS AAN 205 BURGERLIEFHEBBERS KRISTOF PIETERS

18 april 2018

02u52 0 Kruibeke Burger King heeft gisteren haar eerste snelwegvestiging in ons land geopend op de snelwegparking van de E17 in Kruibeke. Burger King mikt niet alleen op hongerige filerijders. "We verwachten dat ook heel wat gezinnen uit de regio er het ommetje via de E17 voor over hebben."

Burger King is nog maar een jaar actief in ons land en telt intussen acht vestigingen. De hamburgerketen heeft intussen wel al een grote schare fans opgebouwd. Driehonderd daarvan hadden deelgenomen aan een wedstrijd via Facebook en mochten maandagavond in avant-première het nieuwe restaurant uitproberen.





De nieuwe Het is het eerste snelwegrestaurant van de keten in ons land en ook de eerste vestiging in Oost-Vlaanderen. Het bestaande restaurant langs de E17 in Kruibeke in de rijrichting van Antwerpen werd de voorbije weken grondig gerenoveerd en kreeg een Burger King-jasje aangemeten.





Plaats voor 205 klanten

"We beschikken hier over een oppervlakte van meer dan 500 vierkante meter, goed om 205 klanten een plaatsje te bieden", zegt Zouhair Kharkhour, brand manager van de EG Group. Gisteren was het al meteen aanschuiven. "We voelden al dat de interesse bijzonder groot was", lacht Kharkour. "De voorbije dagen stonden mensen al door de ramen te gluren en kwamen ze vragen wanneer we de deuren zouden openen. We hebben al vestigingen in de grote steden zoals Antwerpen en Brussel, maar kiezen nu bewust voor een netwerk van snelwegrestaurants omdat daar natuurlijk een enorm groot potentieel aan klanten aanwezig is. Het is de ideale plek voor automobilisten om de honger te stillen, even te ontsnappen aan de file of een pauze in te lassen tijdens een roadtrip. We mikken niet alleen op de passage van de snelweg. We zijn verwachten dat ook heel wat mensen uit de regio met plezier een ommetje zullen maken via de E17."





Zeven snelwegrestaurants

Binnen een drietal weken zal er ook een filiaal van Burger King openen aan de overkant van de autosnelweg. Elke vestiging is goed voor een 45-tal personeelsleden. "We zijn open van 10.30 tot 22 uur en men vindt hier hetzelfde gamma als in deze traditionele vestigingen van Burger King", vervolgt Kharkour. Het vlaggenschip van de keten is en blijft de Whopper. "Daarmee hebben we simpelweg een iconische burger in huis", zegt CEO Kevin Derycke. "De burger wordt op kenmerkende wijze gegrild boven open vuur, wat het vlees goed sappig houdt en de verse groentjes worden in de restaurants zelf gesneden gedurende de dag. Bovendien worden onze hamburgers pas gemaakt na het plaatsen van de bestelling."





In totaal zullen er in ons land zeven van deze snelwegrestaurants komen. Naast de twee langs de E17 in Kruibeke komen er twee langs de E40 in Heverlee, twee langs de E40 in Drongen en één langs de E17 in Kruishoutem.