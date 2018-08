Burgemeester vraagt ministers hulp bij strijd transmigranten 21 augustus 2018

02u41 0 Kruibeke Burgemeester Jos Stassen heeft op Facebook een oproep gedaan naar de verschillende bevoegde ministers om hun verantwoordelijkheid te nemen in het dossier van de transmigranten.

Steeds meer is de parking van de E17 in Kruibeke een draaischijf voor mensensmokkelaars en transmigranten die proberen aan boord van een vrachtwagen te klauteren. "Bijna één jaar geleden stelden we vast dat rond elf uur 's avonds jonge zwarte mensen in de Molenstraat richting Beveren stapten", zegt Jos Stassen. "Omdat dit ook de daaropvolgende dagen en weken gebeurde, vroeg ik de politie om dit te onderzoeken. Snel werd duidelijk dat ze naar de parking van Kruibeke langs de E17 gingen om op zoek te gaan naar een vrachtwagen richting Groot-Brittannië. Omdat dit fenomeen uitbreidde en omdat de winter naderde, gaf ik de politie opdracht om hier tegen op te treden. Niet omdat deze mensen een veiligheidsprobleem vormden - er is geen enkel probleem van geweld, inbraak of diefstal gelinkt aan hen -, maar wel omdat zij hier geen toekomst hebben en vooral om aan de mensensmokkelaars duidelijk te maken dat de weg naar Engeland niet via de parking van Kruibeke loopt."





Omdat het aantal interventie-uren van de politie steeds meer opliep, nam Stassen begin dit jaar contact op met minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon, met de dringende vraag bij te staan in de strijd tegen mensenhandel. "Hij beloofde hulp, die kwam gedeeltelijk, maar dat was veel te weinig", zegt Stassen. "We vragen alle ministers om hun verantwoordelijkheid te nemen. Jambon moeten zorgen voor meer federale politie en steun en bewaking op deze parking. Ben Weyts vragen we om beveiligingsapparatuur en een degelijke afsluiting van deze parking zoals langs de E40." (PKM