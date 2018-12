Burgemeester Jos Stassen neemt afscheid van ‘zijn personeel’ Kristof Pieters

14 december 2018

16u07 0 Kruibeke Twee weken heeft hij nog te gaan, maar toch heeft uittredend burgemeester Jos Stassen (SamenVoorKruibeke) reeds afscheid genomen van het gemeentepersoneel.

Stassen bracht iedereen samen in ontmoetingscentrum De Brouwerij. “Met veel pijn in het hart heb ik afscheid genomen van onze medewerkers”, klonk het. “Een heel straffe ploeg waar ik bijzonder trots op ben, en die ik ongelooflijk zal missen.”

Stassen zal nu volgende week donderdag zijn laatste gemeenteraad als burgemeester bijwonen. “We sluiten af met een mooi cadeau voor de volgende ploeg, want in het budget voor 2019 zitten alle door ons aangekondigde projecten. Toen onze ploeg in 2013 de fakkel overnam, moesten wij werken met voorlopige twaalfden en konden we pas beginnen met investeren na de goedkeuring van de begroting — die pas in april klaar was.”

Opvolger Dimitri Van Laere (N-VA) krijgt meteen ook een kant-en-klaar nood- en interventieplan voor het Belgisch Kampioenschap Cyclocross, dat nog op het programma staat. Tot slot staan er nog twee belangrijke wegenprojecten op de agenda: de Polderstraat en de Kapelstraat. De Polderstraat zal met subsidies van de Vlaamse Huisvestingsmaatschappij heraangelegd worden. Afhankelijk van de kosten en de uitwerking kan die subsidie tussen de 350.000 en 450.000 euro bedragen. De Kapelstraat zal in samenwerking met Aquafin in 2019 aangepakt worden.