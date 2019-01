Burgemeester engageert zich voor alcoholvrije Tournée Minérale Kristof Pieters

24 januari 2019

13u31 5 Kruibeke In Kruibeke is de toer op gang getrapt van de nieuwe editie van Tournée Minérale. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) mocht als eerste in de stoel plaatsnemen en zo zijn engagement laten vereeuwigen voor een alcoholvrije maand februari.

Tournée Minérale is een initiatief van de Druglijn en de Stichting tegen Kanker waarbij iedereen wordt opgeroepen om in februari, voor het eerst of opnieuw, 28 dagen ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. In de regio van het Waasland zetten Drugpunt, CGG Waas en Dender en Logo-Waasland vzw hun schouders onder de campagne. In samenwerking met de gemeentebesturen gaat er een ‘Tournée Minérale stoel’ op toer in het Waasland. Overal waar men de dubbele strandstoel tegenkomt, kan men zich inschrijven voor Tournée Minérale en krijgt men een gratis mocktail of een gadget aangeboden.

Na de kick-off in het Waastand Shopping Center mochten de Kruibekenaren als eerste plaatsnemen in de strandstoel tijdens de wekelijkse marktdag. Burgemeester Dimitri Van Laere (N-VA) gaf zelf alvast het goede voorbeeld. Vrijdag 25 januari staat de stoel in Sint-Gillis-Waas tijdens de huldiging van de sportlaureaten in GC De Route. Zaterdag 26 januari is de stoel te zien op de wekelijkse markt in Stekene en dinsdag 29 januari kunnen Beverse marktgangers erin plaatsnemen.