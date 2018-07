Buren feesten op terreinen 't Fabriekske 25 juli 2018

De vzw 't Fabrieksefeesten heeft voor de vierde keer een groot buurtfeest gehouden op de terreinen van 't Fabriekske in Rupelmonde. Een 300-tal buurtbewoners waren op afspraak. Met heel democratische prijzen voor drank en friet was het de bedoeling zo laagdrempelig mogelijk te zijn. Dit kon dankzij de inzet van een 25-tal vrijwilligers en het bestuur. De volgende editie wordt bijzonder, want eind augustus start de heraanleg van de omgeving van de Nieuwstraat.





(PKM)