Buitenspeeldag in Park Weispoel 17 april 2018

Morgen is het opnieuw buitenspeeldag. De gemeente Kruibeke zorgt voor toffe activiteiten, spelletjes, workshops en springkastelen. Iedereen is welkom in Park Weispoel tussen 13.30 en 17 uur. Op de televisiezenders Studio 100 TV, Nickelodeon, Ketnet en VTMKZOOM gaan een hele namiddag op zwart. Jongeren hebben dus geen excuus om binnen te blijven. De toegang is gratis, inschrijven is niet nodig. Hoewel de organisatie spelbegeleiders voorziet, moeten de kinderen vergezeld zijn van een volwassene. Ter plaatse is de mogelijkheid voorzien om een drankje aan te kopen. (PKM)