Bruno Wyndaele ontvangt gasten in kasteelpark Wissekerke 28 juli 2018

02u34 0 Kruibeke In het nieuwe televisieprogramma 'Het zomert met...' ontvangt Bruno Wyndaele elke avond een gast op een idyllische locatie in Vlaanderen. Met die gast wordt dan teruggeblikt op de zomers van zijn of haar jeugd.

Het kasteelpark Wissekerke in Bazel is één van de drie feeërieke decors waar Wyndaele zijn gasten zal ontvangen. De opnames vinden plaats op 30 en 31 juli, en 1 en 2 augustus. De gasten zijn Dina Tersago, Karen Damen, Bart Peeters, Jani Kazaltzis, Tine Embrechts, Fatma Taspinar, Imke Courtois, Alex Agnew, Leen Dendievel en Dieter Coppens.





Speciale gast

Zij mogen ook elk één speciale gast uitnodigen met wie ze een speciale band hebben, of die het verdient om eens op televisie te komen. Een muziekband met onder anderen Isolde Lasoen en Patrick Riguelle tekent voor zomerse melodieën. Een opname bijwonen is mogelijk, maar dan moet je wel reserveren via de website van Eén. (PKM)