Bromfietsster gewond bij aanrijding Kristof Pieters

26 december 2018

Woensdagmorgen omstreeks 11 uur was er een aanrijding in de Daalstraat in Bazel tussen een voertuig en bromfiets. Tijdens een parkeermanoeuvre reed een 53-jarige vrouw uit Kruibeke de 18-jarige bromfietsster aan. Deze kwam ten val en werd overgebracht voor verzorging naar het ziekenhuis.