Bromfietser aangereden door dronken bestuurder 16 juli 2018

02u26 0

Op het kruispunt van de Polderstraat met de Mercatorstraat in Kruibeke is een 31-jarige bromfietser zaterdagavond rond 20.30 uur gewond geraakt na een aanrijding voor zijn eigen deur. Bij het kruisen kwam de bromfietser frontaal in aanrijding met een personenwagen, bestuurd door een 37-jarige man uit Kruibeke. De bromfietser kwam daardoor ten val en geraakte gewond. Hij werd naar het Middelheimziekenhuis in Antwerpen gebracht. Onderweg zorgde het slachtoffer nog wel voor heel wat commotie. Hij sprong namelijk uit de ambulance en zette het op een lopen. De man kon worden opgepakt door de politie van de zone Waasland-Noord. Daarna ging hij wel mee naar het ziekenhuis. De bromfietser blies safe. De automobilist bleek na controle behoorlijk dronken te zijn. Hij had maar liefst 2,4 promille alcohol in het bloed. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor 15 dagen. (PKM)