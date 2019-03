Broekstraat onderbroken door werken aan pompstation Kristof Pieters

20 maart 2019

Nog tot vrijdag 22 maart zal een aannemer, in opdracht van Aquafin, werken uitvoeren aan het pompstation in de Broekstraat. De baan is hierdoor volledig onderbroken ter hoogte van huisnummer 117. Concreet zullen de deksels van het pompstation hersteld worden. De aannemer stelt alles in het werk om de hinder zo veel mogelijk te beperken. Plaatselijk verkeer blijft mogelijk tot aan de werken. Er is een omleiding via de Ganzemeerstraat, de G. De Creemerstraat en de Kasteelstraat.