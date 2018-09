Brandweermonument opgefrist na heraanleg straat Kristof Pieters

05 september 2018

Werklui van de gemeente Kruibeke hebben het brandweermonument in de Holsthumstraat een grote opknapbeurt gegeven. Het monument werd in 2001 opgericht om hulde te brengen aan de inzet van brandweerlieden en andere hulpdiensten. Het verwijst ook naar de vele omgekomen hulpverleners bij de aanslagen van 9/11 in de Verenigde Staten. Op een sokkel werd een brandweerhelm in brons geplaatst. De Holsthumstraat is genoemd naar de stad Holsthum waarmee de brandweer van Kruibeke verbroederd is. Door de heraanleg van de straat moest zowel het brandweermonument als de vredesboom verplaatst worden. Het eindresultaat is bijzonder fraai geworden. Volgende week dinsdag 11 september' zal voor de 18de keer een herdenking plaatsvinden aan het brandweermonument.