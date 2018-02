Brandweer rukt uit voor schouwbrand 28 februari 2018

02u57 0 Kruibeke In een woning aan de Lodewijk Dosfelstraat is maandagavond een schouwbrand ontstaan.

Bewoners merkten op dat er vlammen uit de schouw sloegen. De brandweer was snel ter plaatse en kon uitbreiding naar het dak vermijden. De houtkachel werd gedoofd en losgemaakt van de schouw, zodat de brandweer het vuur kon doven en de schouw vervolgens kon reinigen. De schade bleef tot een minimum beperkt en niemand raakte gewond.





De laatste weken is er door het koudere weer een stijging van het aantal schouwbranden merkbaar. Zondagochtend nog liep een woning aan de Nederheirweg in Waasmunster grote schade op door een schouwbrand terwijl de bewoners lagen te slapen. De brandweer raadt aan om niet te veel hout in een keer in de kachel te gooien en elk jaar de schouw te laten reinigen. (PKM)