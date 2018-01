Brandweer haalt houtkachel naar buiten 02u54 0 Foto Kristof Pieters De brandweer haalt de houtstoof uit de woning. Kruibeke Dinsdagavond moest de brandweerpost Kruibeke uitrukken voor een schouwbrand in een woning aan de Nieuwe Baan in Bazel.

De bewoner had opgemerkt dat er gensters uit de schouw kwamen en dat de schouw binnen in de woning zeer warm aanvoelde.





De brandweer trok de houtstoof buiten. De schouw werd geblust en gereinigd. De schade bleef tot een minimum beperkt. De bewoners bleven ongedeerd. Na een klein uurtje was de interventie afgehandeld.





(PKM)