Brandstichting in oude woonboot op scheepswerf Kristof Pieters

04 september 2018

15u34 2

Een oude woonboot is in de nacht van maandag op dinsdag door brand verwoest. Omstreeks 3.20 uur werd het vuur opgemerkt door voorbijgangers. Zij zagen grote vlammen en een felle rookontwikkeling op het terrein van de Scheldewerf Rupelmonde maar konden niet zien wat er juist in brand stond. Bij aankomst van de brandweer van Kruibeke en Temse bleek het te gaan om een oude woonboot die op blokken was geplaatst. De woonboot stond op dat moment al in lichterlaaie. De brandweer had het vuur al bij al snel onder controle, maar het nablussen nam heel wat tijd in beslag. Enkele vrachtwagens, die vlakbij geparkeerd stonden, konden gevrijwaard blijven. Hoewel er niemand gedomicilieerd stond, namen de hulpdiensten het zekere voor het onzekere en doorzochten ze de woonboot grondig, op zoek naar eventuele slachtoffers. Die werden gelukkig niet aangetroffen. De woonboot was vroeger eigendom van de scheepswerf en werd volgens personeel ooit gebruikt als kantoorruimte. Na het faillissement van de Nieuwe Scheldewerven kwam dit deel van de werf in handen van de firma Van Gaever uit Hamme. Die gebruikt het terrein voor opslag van allerlei materialen. De woonboot was een hele tijd leegstaand maar werd volgens buurtbewoners ook gebruikt als rendez-vous plaats voor prostitués. De politie onderzoek nu of er een verband bestaat tussen deze brandstichting en die in het natuurdomein Roomkouter dezelfde nacht. Beide zijn immers maar op twee kilometer afstand van elkaar.

