Brandje op woonboot bij Scheldewerf Rupelmonde snel onder controle Kristof Pieters

04 februari 2019

12u00 7 Kruibeke Bij renovatiewerken aan een kleine woonboot op de Nieuwe Scheldewerven in Rupelmonde is deze ochtend omstreeks 8 uur brand ontstaan.

Arbeiders waren binnen in de boot aan het werk toen plots een vonk van las- of slijpwerken isolatiemateriaal in brand zette. Onmiddellijk werd de brandweer verwittigd. De Hulpverleningszone Waasland rukte met heel wat materiaal en manschappen uit. Zowel vanuit de post Kruibeke, Temse als Sint-Niklaas snelde de hulp ter plaatse. Gelukkig was alles snel onder controle. “Het was een beperkte brandhaard die al grotendeels geblust was door eigen werknemers”, zegt Peter Janssens, operationeel directeur van de Scheldewerf Rupelmonde. “Niemand raakte gewond en de schade aan de woonboot, die momenteel op onze scheepshelling ligt voor renovatie, is miniem. De brandweer nam echter geen enkel risico en heeft de smeulende resten verder afgeblust. Ook werd met een warmtebeeldcamera nagegaan of alles zeker gedoofd was.”

Na een half uur kon de brandweer alweer inrukken.