06 januari 2019

De brandweer moest zaterdagavond rond 18.30 uur uitrukken voor een woningbrand in de Ankerstraat in Rupelmonde. Voorbijgangers hadden vlammen opgemerkt achter een raam op de bovenverdieping. De bewoners, een familie van Afrikaanse origine, zat op dat moment beneden op het gelijkvloers. Ze bleven ongedeerd maar de bovenverdieping wel zware schade op waardoor de woning tijdelijk niet bewoonbaar is.