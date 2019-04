Bouw vlonderpad onderbroken door broedseizoen, afwerking volgt pas deze zomer Kristof Pieters

04 april 2019

18u12 0 Kruibeke Een aannemer heeft donderdag de laatste brugelementen geplaatst van het nieuwe vlonderpad tussen de Oud-Veerstraat en de Scheldedijk. De werken zullen hierna noodgedwongen opgeschort worden voor het broedseizoen. Tegen augustus zou de nieuwe verbinding klaar moeten zijn en moeten wandelaars geen kilometers meer stappen rond het gecontroleerd overstromingsgebied.

Het vlonderpad tussen het centrum van Kruibeke en de Scheldedijk was al van bij de aanleg van het gecontroleerd overstromingsgebied voorzien maar door perikelen bij de aanvraag van een omgevingsvergunning liep het project heel wat vertraging op. Sinds de ingebruikname van het overstromingsgebied moeten mensen kilometerslang omlopen om de Scheldedijk te bereiken. De twee voormalige wegen naar de Scheldedijk zijn immers afgeschaft. Daar is nu één grote watervlakte waarin de Barbierbeek afstroomt naar de uitwateringssluis.

Om de verbinding met de Schelde te herstellen wordt daarom een lang vlonderpad aangelegd. De aanleg is al vergevorderd. De aannemer plaatste donderdag de laatste brugelementen. Hoewel de oversteek in principe al gemaakt kan worden, zal de brug nog niet toegankelijk zijn voor publiek. “De werken worden namelijk opgeschort tot na het broedseizoen”, zegt projectleider Stefaan Nollet van Waterwegen & Zeekanaal. “We zitten een beetje achter op schema en het is eigenlijk nu al op het randje van het broedseizoen. De afwerking zal dus voor deze zomer zijn. Er moeten nog leuningen worden aangebracht en er zijn enkele uitstekende platformen waarop zitbanken komen. Verder zullen er van en naar het vlonderpad ook nieuwe paden worden aangelegd met smalle betonstroken. We hadden het ook liever anders gezien maar de mensen zullen dus nog wel even geduld moeten hebben vooraleer ze de brug kunnen oversteken.”

De Barbiergidsen dringen al lang aan op het vlonderpad. De mogelijkheden voor het uitstippelen van wandelingen worden immers beperkt omdat mensen vanuit het centrum van Kruibeke toch al enkele uren kwijt zijn als ze de Schelde willen bereiken.

In afwachting van het vlonderpad komen er wel nog een aantal andere attractieve elementen in de Polders van Kruibeke. “Eén ervan is een uitkijkplatform in de inwateringssluis”, vervolgt Nollet. “Als de ‘watervallen’ in werking treden, zal men dit schouwspel kunnen gade slaan vanop een platform dat deels over het water zweeft. De werken zullen in april of mei worden uitgevoerd. Bovenop het plateau langs de Scheldedijk komt ook nog een betonnen zitrand. Van daaruit heeft men een prachtig zicht over zowel de Schelde als de Polders van Kruibeke. We zitten dus zeker niet stil. Intussen zijn we ook volop bezig aan de plannen voor de herinrichting van de omgeving van het uiteinde van de Scheldelei waar de veerboot en waterbus aanmeert. Ook daar zal er nog een hele metamorfose gebeuren.”