Bouw nieuw gemeenschapscentrum loopt vertraging op 28 februari 2018

02u55 0 Kruibeke Niet alleen de verbouwing van het gemeentehuis in Kruibeke bezorgt het gemeentebestuur kopzorgen. Ook een ander groot bouwproject loopt vertraging op.

Voor de sloop van het oude gemeentehuis van Rupelmonde en de bouw van een nieuw gemeenschapscentrum op dezelfde plaats is eveneens geen aannemer gevonden. "Blijkbaar is de markt voor dergelijke projecten volledig verzadigd", zegt burgemeester Jos Stassen. "De startdatum was ook te vroeg voor enkele geïnteresseerde aannemers. We gaan daarom het lastenboek aanpassen. De werken zullen niet starten na de paasvakantie maar pas in september. De totale bouwperiode blijft wel behouden op 13 maanden. We hebben het budget ook lichtjes verhoogd van 971.570 naar 1.017.309 euro omdat er meer stabiliteitskosten zijn dan voorzien, maar we blijven hierdoor nog steeds binnen het vooropgestelde budget. We denken dat we de vertraging kunnen beperken tot een half jaar. Het was vooral de strikte timing die aannemers deed afhaken." Het nieuwe gemeenschapscentrum zal plaats bieden aan de bibliotheek, het dorpshuis en het toeristisch infokantoor. De verschillende diensten onder één dak verzekeren ook een optimaal gebruik van het centrum waar ook verenigingen gebruik van mogen maken. (PKM)