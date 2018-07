Bouw jeugdlokalen kost 900.000 euro 26 juli 2018

02u42 0

De gemeenteraad heeft de lastvoorwaarden goedgekeurd voor de bouw van nieuwe jeugdlokalen voor de scouts en chiro in de Broekstraat in Rupelmonde. De lokalen dienen enerzijds voor de wekelijkse jeugdwerking en anderzijds voor de kampverhuur aan jeugdverenigingen in de vakanties. Het ontwerp werd gemaakt door Robuust architectuur & onderzoek uit Gent. Na verschillende besprekingen tussen de ontwerpers en de werkgroep, bestaande uit mensen van de vzw jeugdlokalen Rupelmonde en de gemeente, gaf het college goedkeuring aan het voorontwerp. Het nieuwe gebouw zal voldoen aan de eisen van een BEN-gebouw (Bijna Energie Neutraal). De omgevingsvergunningsaanvraag werd door de ontwerpers reeds ingediend. De kostprijs van de jeugdlokalen wordt geraamd op 900.932 euro. (PKM)