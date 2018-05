Bouw gemeenschapscentrum duurder dan verwacht 29 mei 2018

02u45 0

De sloop van het oude gemeentehuis van Rupelmonde en de bouw van een nieuwe gemeenschapscentrum valt iets hoger uit dan verwacht. Bij aanbesteding bleek dat de offertes meer dan 15 procent hoger liggen dan de raming. Dat is te wijten aan een combinatie van hoogconjunctuur in de bouwsector en stijgende materiaalprijzen. De kostprijs is nu gestegen van 1.017.309 naar 1.240.000 euro. De werken moeten normaal gezien na de zomervakantie van start gaan. (PKM)